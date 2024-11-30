Дивеев высказался о дубле Лукина

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о дубле Матвея Лукина в ворота «Рубина» (2:2).

«Лука молодец, я его сразу поздравил, и вся команда тоже поздравила. Он молодой, хорошо работает и сегодня по игре было видно, что он хорошо смотрелся», - цитирует Дивеева Sport24.

Отметим, что по ходу встречи ЦСКА уступал со счётом 0:2, но смог спастись в компенсированное время.

20-летний Лукин является воспитанником ЦСКА, в нынешнем сезон он сыграл семь матчей за армейский клуб в Российской премьер-лиге и отметился двумя забитыми голами

После 17 туров ЦСКА занимает шестое место в чемпионате России.