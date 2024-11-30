Гол «Пари НН» стал для Осипенко уже четвёртым в ноябре

Результативный защитник «Ростова» и сборной России Максим Осипенко оформил уже свой четвёртый гол в уходящем ноябре. Он поразил ворота «Пари НН» в домашнем матче дончан на 35-й минуте, открыв счёт поединка.

Таким образом, один из самых забивных центральных защитников РПЛ оформил уже свой четвёртый гол в месяце. 9 ноября в игре Премьер-лиги он забил «Химкам», 19 ноября поразил ворота сборной Сирии в матче за сборную России дважды.

Напомним, что текстовую трансляцию матча «Ростов» - «Пари НН» проводит наш портал. Впереди благодаря голу Осипенко донской клуб – 1:0.