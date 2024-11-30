Дивеев – о матче с «Рубином»: «Могли выигрывать, молодцы, что дожали»

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался о домашнем матче армейского клуба против казанского «Рубина». Коллективы сыграли в боевую ничью вечером субботы в Москве на «ВЭБ Арене» - 2:2.

«Моментами доминировали, но упустили нелепую контратаку, и забил Даку. На второй тайм выходили с настроем, что надо атаковать, добывать победу. На небольшом стандарте мы не доработали и не поняли друг друга. Но молодцы, что дожали, могли и побеждать», - делится Дивеев для «Чемпионата».

Напомним, что по итогу встречи ЦСКА и «Рубин» сохранили свои места в таблице РПЛ. У «армейцев» седьмое место и 28 очков, у казанцев – седьмое место и 23 очка.