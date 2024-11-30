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Кузнецов назвал условие, при котором возглавит ЦСКА

30 Ноября 2024 • 19:33 Комментировать

Знаменитый экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов назвал условие, при котором возглавит столичный клуб.

«Чтобы я вернулся, должно поменяться руководство. Вы же понимаете, если я возглавлю ЦСКА, я не буду делать плохо, а буду делать всё для того, чтобы клуб был в топе, конкурировал с «Зенитом». Не задумываюсь приду при смене руководства. При нынешнем руководстве – нет», - говорит Кузнецов для «РБ Спорт».

Напомним, что в субботу «армейцы» Москвы потерпели очередную неудачу. Коллектив сыграл со счётом 2:2 с «Рубином», едва не проиграв третий домашний матч Премьер-лиги подряд.

Возглавляет клуб с прошедшего лета серб Марко Николич, он сменил на тренерском мостике Владимира Федотова.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Дмитрий Кузнецов
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