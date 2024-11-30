Кузнецов: «Мне непонятна отставка Федотова из ЦСКА»

Бывший игрок московского ЦСКА и главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов высказался о текущей форме «армейцев» столицы. В субботу ЦСКА вновь не добыл победу, сыграв с «Рубином» дома вничью с 17-м туре РПЛ.

«Очень непонятно, почему Владимира Федотова отправили в отставку. По-моему, ничего не поменялось, а стало только хуже. Все вопросы к руководству, а болельщиков. Но что поделать, если вектор не меняется. Нужны люди, которые будут душой болеть, переживать за клуб, за результаты, за болельщиков», - делится Кузнецов с «РБ Спорт».

Напомним, что на данный момент при Марко Николиче ЦСКА занимает шестое место турнирной таблицы Премьер-лиги.