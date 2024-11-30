«Зениту» и «Краснодару» интересен бразильский полузащитник

Полузащитник Родриго Нестор из «Сан-Паулу интересен двум клубам из Российской премьер-лиги. Об этом рассказал агент Андре Кюри. По его словам, 24-летний Нестор находится на радарах «Зенита» и «Краснодара».

«Интерес к Нестору из России есть от «Зенита» и «Краснодара», - цитирует Кюри «РБ Спорт».

Родриго Нестору 24 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают полузащитника в 9 миллионов евро. Нестор является воспитанником «Сан-Паулу» - за другие команды он пока что не играл.

«Зенит» на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги (39 очков), а «Краснодар» - второе (38 очков).