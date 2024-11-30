Лукин: «Не заслужили проиграть или сыграть вничью»

Лучший футболист встречи ЦСКА - «Рубин» Матвей Лукин для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Что это было? Что за бомбардирские подвиги?

- Это просто рвение. Очень хотелось победить, отдавал всего себя и не только я, вся команда. Я думаю, что мы сегодня не заслужили проиграть или сыграть вничью. Мы сегодня достаточно неплохо играли, но, к сожалению, не выиграли. Думаю, что проведем работу над ошибками. У нас очень сильная команда, сильный тренерский штаб, поэтому мы обязаны побеждать. Я думаю, что мы исправимся и будем побеждать в каждом матче.

- Несмотря на то, что отыгрались в самой концовке, есть ощущение, что все равно недовольны? Причем недовольны и «Рубин», и вы.

- Не знаю, там «Рубин» недоволен? Чем? У них два момента и два гола. Мы всю игру владели инициативой. Мы действительно недовольны. Я уверен, что сейчас в раздевалке не будет счастливых лиц. Я думаю, завтра уже разберем, где мы недоиграли. Думаю, что мы исправимся и будем сильнее.

- Расскажите про свои голы, если помните, как их забивали? Или эмоции уже перехлестывают, и уже не вспомните?

- Конечно, помню. У меня и в первом тайме был момент, я не попал в створ. Очень хотел забить. Первый гол на добивании, первым оказался и забил. Он был такой более важный, чтобы завести команду. А второй - на мастерстве.

- Все силы вложили в этот удар?

- На самом деле сил уже не так много было, потому что достаточно такая тяжелая игра. Много таких тяжелых моментов, поэтому уже где-то на характере добегали, и все силы, да, оставил в этом ударе.