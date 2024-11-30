Гришин: «Даку, конечно, суперфорвард»

Экс-игрок московского ЦСКА Александр Гришин высказался о форварде казанского «Рубина» Мирлинде Даку, который вечером субботы отличился в матче ЦСКА – «Рубин» (2:2), открыв счёт поединка.

«В целом игра хорошая по моментам, забитым мячам. Даку, конечно, суперфорвард, давно за ним слежу. Наравне с Кордобой он лучший нападающей нашей лиги», - сказал Гришин в разговоре с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что благодаря своему голу в ворота «армейцев» Мирлинд потеснил в списке бомбардиров РПЛ Джона Кордобу из «Краснодара» с третьего места. Выше по голам только Манфред Угальде и Алексей Батраков.