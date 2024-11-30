Газизов ответил на вопрос о коррупции в российском судействе

Шамиль Газизов, который в махачкалинском «Динамо» занимает пост генерального директора, ответил на вопрос, верит ли он, что в российском судействе есть коррупция.

«Не знаю, не хочу об этом говорить. Александр Александрович Алаев [президент РПЛ] выступил со своим мнением, и оно единое для всех клубов. Мы уже выразили своё единое абсолютное мнение на собрании РПЛ, добавить нечего», - цитирует Газизова «РБ Спорт».

Ранее РПЛ призвала губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева предоставить информацию о коррупционных схемах.

Как известно, Федорищев недавно сделал заявление. Он узнал от функционера «Крыльев Советов» о задолженности клуба в размере 36 миллионов рублей. Федорищев выяснил, что деньги должны были получить некие предполагаемые преступники, причастные к коррупции в судействе.