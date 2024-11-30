Ганчаренко отметил, что не запрещал своим футболистам пользоваться телефонами

Главный тренер «Пари НН» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ростовом».

- Стало известно, что вы запретили футболистам пользоваться телефонами. Почему? Насколько это актуально?

- Как можно запретить пользоваться телефонами в нашей жизни? Есть определенные ограничения - это перед тренировкой, после приема пищи, теория и разбор игры. Только таким образом. Но дома я не могу запретить пользоваться телефонами.

- А с какой целью это ограничение?

- Мы понимаем, что это очень сильно отвлекает. Для того, чтобы у нас лучше была концентрация на тренировках, на теории, чтобы мы сохраняли концентрацию и не сидели в телефоне.

- Вы дебютировали в «Пари НН» как раз игрой против «Ростова» чуть больше месяца назад. Как изменился «Ростов» за этот месяц?

- Мне уже за последнее время удалось столько уже матчей против «Ростова» играть. Понятно, что и мы их хорошо знаем, и они нас хорошо знают. Что-то поменять сложно. Единственное, что когда вместе играют Комличенко и Голенков вместе - это нельзя не учитывать.

- Гоцук снова не в старте. В каком он состоянии?

- Он в хорошем состоянии, как и многие те, кто остается на скамейке. Но нам надо делать выбор, мы сегодня выбрали такой состав.

- Зе Турбо, где он, что с ним, как он?

- Он очень долго возвращался из сборной, а потом что-то приболел.