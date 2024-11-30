Лукин, спасший ЦСКА от поражения – лучший игрок матча с «Рубином»

Вечером субботы 17-й тур РПЛ продолжили в Москве местный ЦСКА и казанский «Рубин». В меньшинстве казанцам не удалось одержать победу, «армейцы» и «рубиновые» забили друг другу по два гола.

Спас от поражения ЦСКА Матвей Лукин, который при счёте 0:2 забил сначала свой первый гол матча, а затем и второй, уже в компенсированное время. Защитника по итогу встречи признали лучшим её игроком. Отметим, что это первые голы в РПЛ в карьере Лукина.

По итогу встречи у ЦСКА и «Рубина» перед 18-м туром не изменилось положение в турнирной таблице, команды остались на шестом и седьмом местах соответственно.

Три худших игрока ЦСКА в матче против «Рубина»