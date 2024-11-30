Карпин: «Не было и не было голов, а сейчас Голенков в двух играх три забил»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Пари НН».

- Роналдо в старте, играет много. Как бы вы объяснили, что у него с начала сентября нет результативных действий?

- Бывает такое. Бывает у нападающих и у центральных бывает. Идет, идет и идет, всё забивают в каждой игре, есть результативные действия, а потом их нет, как у Голенкова. Не было и не было, а сейчас в двух играх три забил.

- Почему Голенков сегодня не в старте, если у него всё так идет?

- Потому что он играл со «Спартаком» несколько дней назад.

- Чуть больше месяца назад вы играли с «Пари НН». Как изменился соперник за это время?

- Не могу сказать, что изменился кардинально, потому что какие-то изменения структурные произошли. 5-4-1,5-3-2 или 5-2-3 - как угодно называйте. С точки зрения тактического построения игры мы ничего особо не заметили. Какие-то нюансы, наверное, да. Это больше не к нам вопросы, а к Игорю Михайловичу.

- Продолжение победной серии - принципиальный сегодня момент в разрезе серии, а не отдельно взятого матча?

- В разрезе серии - выиграть надо, но не из-за серии.