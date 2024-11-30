Даку вошёл в тройку лучших бомбардиров сезона РПЛ, сместив Кордобу

Вечером субботы форвард «Рубина» Мирлинд Даку поразил в очном матче ворота столичного ЦСКА. Таким образом, Мирлинд оформил уже девять голов суммарно в рамках текущего сезона Российской премьер-лиги.

Таким образом, как минимум до грядущих матчей Даку поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров Российской пермьер-лиги в проходящем сезоне. Больше голов, чем у албанца только у Манфреда Угальде (12) из «Спартака» и у Алексея Батракова из «Локомотива» (10). С восемью голами на четвёртом месте разместился форвард «Краснодара» Джон Кордоба.

В «Рубине» Даку проводит свой второй сезон.