ЦСКА спасся на последних секундах, но не убедил: три худших игрока матча против «Рубина»

Ставим оценки футболистам Марко Николича

Центральный защитник заковыривает на 96-й минуте и спасает команду от поражения – вроде бы радостный сценарий. Но по ходу матча ЦСКА не убедил, домашнее поражение от «Рубина» смотрелось бы результатом вполне закономерным. Против были только Дмитрий Кабутов, заработавший глупое удаление, и центральный защитник ЦСКА Матвей Лукин, воспользовавшийся численным преимуществом.

Так кто же слабо сыграл против «Рубина»? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Марко Николича.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА ЦСКА

МАТВЕЙ КИСЛЯК – 4,5. Не сказать, что прям плохой матч провёл молодой полузащитник ЦСКА, но всё-таки именно его ошибка в центре поля раскрутила первую голевую атаку «Рубина». Пусть и много там было единоборств на грани фола.

Кроме голевой ошибки в пассиве Матвея 12 потерь. Выдавал он неплохой объём работы, много двигался, но был заменён после смачного удара по ногам от Грицаенко.

ТАМЕРЛАН МУСАЕВ – 4,0. А теперь два футболиста, которые однозначно провели плохой матч. И тоже были заменены в середине второго тайма, но тут дело не в травме. Тамерлан Мусаев слабо смотрелся на острие атаки – как загубил чистый выход один на один на старте матча, так и пошло далее.

При трёх ударах мимо ворот всего девять точных передач накопил, мячи цеплял плохо. При минимальной пользе для командной игры только губил созданное партнёрами.

ДАНИЛ КРУГОВОЙ – 4,0. И вообще ничего не получилось слева у Кругового. Данил четыре раза навесил в никуда, совершил 13 потерь, однажды забрался в офсайд и ни разу не обострил. А самое главное, проиграл фланг Шабанхаджаю, откуда тот успешно обострял.

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У Дардана в итоге три ключевые передачи и одна голевая, а у Кругового – справедливая замена на 70-й минуте.