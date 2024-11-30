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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА едва не проиграл три домашних матча чемпионата России кряду впервые в истории

30 Ноября 2024 • 18:40 Комментировать
ЦСКА Москва
2:2
Рубин
окончен

Вечером субботы московский ЦСКА и казанский «Рубин» на «ВЭБ Арене» в столице разошлись боевой ничьей – 2:2. Притом, армейский клуб в этом матче уступал со счётом 0:2 и отыгрался лишь во втором тайме благодаря дублю Матвея Лукина. Свой второй гол Лукин забил на последних минутах поединка.

Что любопытно, ЦСКА впервые в истории мог проиграть три домашних матча чемпионата России подряд. Обращает на это внимание Opta Sports. Поэтому Лукин действительно спас столичный клуб от такого антирекорда. Ранее ЦСКА дома в РПЛ проиграл «Спартаку» (0:2) и «Ростову» (1:2).

Больше информации от спасения московских «армейцев» дома – в нашем ревью.

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