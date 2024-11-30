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Козлов: «По футбольным качествам Сперцян готов был ехать в Европу ещё в прошлом сезоне»

30 Ноября 2024 • 18:37 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
1 2.20 X 3.55 2 3.15
01.12 19:30

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов порассуждал о возможном отъезде в Европу своего одноклубника Эдуарда Сперцяна.

«Эдик по футбольным качествам был готов уехать в Европу ещё в прошлом сезоне. На протяжении нескольких лет Сперцян показывает очень качественную игру», – цитирует Козлова Metaratings.

24-летний полузащитник сборной Армении является воспитанником «Краснодара», в нынешнем сезоне Сперцян сыграл 23 матча за родной клуб, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Действующее соглашение Эдуарда с «Краснодаром» рассчитано до 30 июня 2026 года, а его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

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Краснодар Эдуард Сперцян Данила Козлов ещё теги

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