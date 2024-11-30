Кудряшов рассказал, как Ташуев «помог» завершить ему карьеру

Бывший защитник сборной России Фёдор Кудряшов рассказал, как его бывший тренер Сергей Ташуев фактически помог завершить ему карьеру.

«Критиковать работу тренера нехорошо, я им не был. Со многим не соглашался в плане подготовки [у Ташуева]. Однако понимал, что это главный тренер и я должен выполнять упражнения. Тренерские методы Ташуева подтолкнули к завершению карьеры. Всё копилось, а закончилось именно так. Ташуев просто помог принять это решение. Можно его поблагодарить в некой степени», - делится Кудряшов с «Чемпионатом».

Напомним, что последним клубом Кудряшова был воронежский «Факел», где он тренировался под руководством Ташуева в прошлом сезоне. Ранее в карьере он успел поиграть за московский «Спартак», «Ростов», «Ахмат», а также турецкие «Истанбул Башакшехир» и «Антальяспор». Завершил карьеру профессионального футболиста Фёдор в возрасте 36 лет.