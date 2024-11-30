«Рубин» в меньшинстве не удержал победу: дубль Лукина спас ЦСКА на шестой добавленной минуте

ЦСКА и «Рубин» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 17-го тура РПЛ состоялся 30 ноября на стадионе «ВЭБ Арена».

Очень удобный график получился у футболистов ЦСКА и «Рубина». Ровно три дня назад они играли тут же – в рамках Кубка России победили «армейцы», забившие три гола за три удара в створ ворот. Теперь предстояло повторить «упражнение» в рамках 17-го тура РПЛ и надо сказать, что Рашид Рахимов получше сохранил свежесть основы, задействовав меньше ключевых игроков в игре на Кубок России.

С чётким желанием реванша вышел на игру «Рубин» и с самого начала чувствовал себя лучше. Собственно, казанцы и посреди недели смотрелись неплохо, тогда сверхреализацией блеснул ЦСКА. А вот субботним вечером не задалось у москвичей. Мог открывать счёт Тамерлан Мусаев, вывалившийся на рандеву со Ставером после ошибки Кабутова. В «девятку» метил форвард ЦСКА, но не смог туда упаковать мяч.

Далее в дело вступили промахи Лукина. Молодой защитник сначала замкнул кросс Миралема Пьянича справа, а затем поймал отскок после подачи Файзуллаева со стандарта. Оба раза Матвей не попал в створ из выгодных позиций, до ворот было метра четыре. В этот вечер реализация покинула ЦСКА, всё своё они забили в Кубке России. И на исходе первого тайма были наказаны.

Шабанхаджай в прессинге накрыл Кисляка и одной передачей вывел Даку на рандеву с Акинфеевым. Мирлинд ударом от правого угла вратарской прошил голкипера ЦСКА – 0:1. И ещё лучше «Рубин» начал второй тайм. Штрафной на правом краю заработал Чумич, грамотно навесил со стандарта Кабутов, а Тесленко выиграл верх и скинул аккурат под штангу – 0:2. Тут уже ЦСКА вынужден был проснуться, включить турборежим. И надо сказать, что получилось это у «армейцев».

После подачи от угла поля Келлвен сбросил мяч на Файзуллаева, Аббос через себя пробил из убойной позиции. Отлично попал под перекладину, но Ставер совершил суперсейв. В середине тайма и он не спас, когда исправился за тонну своих промахов Лукин. Пьянич навесил от угла поля, Дивеев пробил очень опасно – Ставер отразил, но уже добиванию Матвея с метра ничего помешать не могло – 1:2.

Для «Рубина» ситуация стала вдвойне сложнее через две минуты – Кабутов отмахнулся от Файзуллаева и заработал вторую жёлтую карточку. В формате 10 на 11 казанцы застегнулись на все пуговицы и стали удерживать минимальное преимущество, максимально понизив градус матча. И уверенно смотрелись, не позволяли ЦСКА создать хоть что-то интересное.

Так было ровно до шестой компенсированной минуты, когда в ходе навала Мойзес навесил от лицевой линии. Лукин остался без опеки и в касание пробил, рикошетом от лица Рожкова вонзив мяч под перекладину - 2:2. Максимально драматичная ничья в Москве.