Газизов рассказал, когда махачкалинское «Динамо» выйдет из зимнего отпуска

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, когда его клуб выйдет из зимнего отпуска.

«6–7 января футболисты собираются в Махачкале, а 13 января мы улетаем на сборы в Турцию, в Анталию. Пока такие планы», - делится Газизов с «РБ Спорт».

Напомним, что по итогу 16 проведённых матчей текущего сезона РПЛ «Динамо» разместилось на 11-м месте с 16 набранными баллами.

В рамках 17 тура махачкалинский клуб проведёт матч против воронежского «Факела» дома. А в рамках следующего, 18 по счёту тура махачкалинский клуб завершит удачный для себя 2024 год игрой с «Рубином», также на домашнем поле.

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