Кабутов сделал то, что не удавалось защитникам «Рубина» почти 10 лет

Защитник казанского «Рубина» Дмитрий Кабутов в матче против московского ЦСКА в субботу вечером стал автором голевой передачи. В связи с этим Opta Sports делится любопытным фактом.

Так, Дмитрий стал лишь третьим игроком обороны в истории «Рубина», которому удалось сделать пять и более ассистов в рамках сезона РПЛ. Столько же (пять) сделали в своё время аргентинец Кристиан Ансальди (2009) и Эльмир Набиуллин (сезон 2014/15). Статистика ведётся с 2009 года.

Текстовая трансляция матча ЦСКА – «Рубин» проходит на нашем портале. Казанский клуб сенсационно ведёт по итогу середины второго тайма – 1:2.