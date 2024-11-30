Ставер парировал феноменальный удар «ножницами» от Файзуллаева

Вечером субботы казанский «Рубин» проводит выездной матч против столичного ЦСКА. К 60-й минуте казанцы ведут у московского клуба с уверенным счётом 2:0 благодаря голам от Мирлинда Даку и Егора Тесленко.

На 57-й минуте Дуглас Келлвен сделал точную передачу на Аббосбека Файзуллаева, который «ножницами» в падении через себя пробил по воротам «Рубина». Однако страж ворот казанцев Евгений Ставер смог в кошачьем прыжке парировать летящий в его ворота мяч, совершив, вероятно, сейв всего 17 тура РПЛ.

Текстовая трансляция матча ЦСКА – «Рубин» проходит на нашем портале. В разгаре вторая половина поединка.