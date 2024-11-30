Лепёхин оценил ситуацию Соболева в «Зените»

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин дал комментарий по поводу положения форварда Александра Соболева. По словам Лепёхина, его не удивляет тот факт, что Соболев не является твёрдым игроком основного состава «сине-бело-голубых».

«Я не удивлён, что Соболев не играет в стартовом составе. Вряд ли и сам Александр ожидал, что сразу будет форвардом основы. Он в последнее время не играл в основе «Спартака», - цитирует Лепёхина «РБ Спорт».

Лепёхин отметил, что если игрок не проходил регулярно в основу «Спартака», то ему нереально быть основным в «Зените».

После летнего перехода в «Зенит» Александр Соболев успел провести 14 официальных матчей. В них нападающий забил два гола и отдал один голевой пас на партнёра.