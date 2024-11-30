Карпин включил Роналдо в основу «Ростова»

В семнадцатом туре Российской премьер-лиги «Ростов» будет принимать «Пари НН». Главный тренер ростовчан Валерий Карпин решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Ятимов, Осипенко, Лангович, Вахания, Мелёхин, Глебов, Комаров, Мохебби, Саравия, Комличенко, Роналдо.

Следить за матчем Премьер-лиги между «Ростовом» и «Пари НН» можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 19:00 по московскому времени.

На текущий момент «Ростов» располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.