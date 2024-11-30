Генич разочарован посещаемостью матча ЦСКА и «Рубина»

Футбольный комментатор Константин Генич в своём телеграм-канале разочаровался посещаемостью домашнего матча московского ЦСКА против казанского «Рубина».

«Печально, что на заключительной игре в году на домашнем стадионе у ЦСКА так мало болельщиков…», - пишет Генич в телеграм-канале, добавляя грустный эмодзи.

Напомним, что ЦСКА и «Рубин» сошлись в рамках 17 тура РПЛ вечером субботы в Москве. Поединок проходит на «ВЭБ Арене», домашнем стадионе «армейцев». По итогу первого тайма казанский клуб вырвался вперёд благодаря голу своей звезды – Мирлинда Даку.

Текстовая трансляция матча – у нас на портале.