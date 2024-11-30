Слишкович: «До гола «Акрона» мы видели одну игру, примерно одинаковую»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Акроном».

- Пятое поражение подряд, 15 матчей и уже больше без побед. Насколько тяжело сейчас в раздевалке было?

- Тяжело уже было. Сейчас еще тоже. К сожалению, не успели позитивный результат забрать сегодня. Окей. До гола «Акрона» мы видели одну игру, примерно одинаковую - навесы «Акрона», они прыгали, и там была битва в центре поля. Особенного ни мы, ни они ничего не показывали. При счете 1:0 соперник чуть-чуть отошел назад и нам дал возможности несколько раз сделать опасные моменты. Но когда соперник дает тебе возможность пробиться в штрафную, а ты не бьешь - тогда тяжело забить гол.

- Впереди важнейший матч против «Ахмата». Может быть, рано говорить про состав, но каким вы видите этот матч?

- Тяжелый. Это будет маленькое дерби для нас и «Ахмата». Кто будет больше готов к этой игре тактически и, особенно, психологически и ментально, потому что сейчас ребятам тяжело ментально. Это видно, что они боятся ошибки, таблица им сделала эти проблемы. Тяжело им, когда голова не свежая и не принимаешь решения, которые бы ты делал, если бы все было в порядке. Так что тяжелая игра будет для нас и соперника. Увидим, что будет.

- Сегодня очень много болельщиков приехало из Оренбурга. Слышали их поддержку?

- Да, болельщики пришли, постарались помочь команде. К сожалению, может быть, мы им сделали подарок, который они хотели и надеялись. Но надеюсь, что в будущем еще будут такие подарки.