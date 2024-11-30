Колыванов объяснил, почему «Динамо» будет очень сложно в игре с «Ахматом»

«Динамо» готовится к понедельничному гостевому матчу Премьер-лиги против «Ахмата». Бывший футболист московской команды Игорь Колыванов считает, что «бело-голубым» будет очень сложно в Грозном.

«С «Ахматом» в ближайшем матче динамовцам будет очень сложно. Потому что «Ахмат» всеми силами пытается вылезти из той безрадостной ситуации, которая у них сейчас сложилась в турнирной таблице. И они попытаются сделать всё, чтобы набрать очки», - цитирует Колыванова «РБ Спорт».

Также Колыванов указал на проблемы «Динамо» в обороне, а также на нестабильность команды Марцела Лички.

По словам Колыванова, у «Динамо» мало шансов набрать максимальные шесть очков в оставшихся матчах календарного года против «Ахмата» и «Химок».