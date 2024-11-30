Тедеев: «Сердце Дзюбы было настолько широким, что он отдал его всем»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Оренбургом».

- Насколько довольны игрой своей команды?

- Я доволен сегодня всем, потому что футболисты моей команды имели преимущество, они сегодня были хорошо подготовлены. Как я сказал, мы играли сердцем. В то же время было много эпизодов, где в обороне правильно играли, в атаке были хороши и могли забить больше. Так сложилось. Я считаю, что сегодня абсолютно закономерная победа. Прежде всего, хочу поблагодарить наших болельщиков, потому что те люди, которые всё время с нами, все время ездят с нами на выездные матчи, им отдельная благодарность, потому что они большие молодцы, мы для них играем. Мы хотим, чтобы их было еще больше. Такие матчи, думаю, что будут добавлять болельщиков для нашей команды. Самое главное - всем им огромное спасибо, их семьям большая благодарность. Я видел это и чувствовал всю игру. Был уверен, что мы сегодня доведем игру до победы.

- «Акрон» продолжает обыгрывать команды, которые ниже в турнирной таблице. В чем секрет «Акрона»?

- Да нет никакого секрета. Мы просто готовимся ко всем матчам и хотим побеждать во всех. Но не всегда это, естественно, получается. Команда новая, она формируется. Но сегодня это отдельная история, отдельный матч, хорошая сильная команда, у которой последние матчи складывались прилично относительно их игры. Может быть, где-то не добрали чего-то в очках. Но во всяком случае команда сильная. Мы сегодня победили хорошую команду.

- Артём Дзюба в концовке матча начал играть пятками. У вас с ним произошел какой-то диалог, о чем вы разговаривали?

- Это Артём Дзюба, он играет так, как этого требует ситуация. У него это хорошо получается. Он сегодня был истинным лидером, во многом вожаком на поле. В самый тяжелый момент он очень много делал ускорений, которых он не делал когда-то. Но сегодня он так подготовился к матчу, прежде всего, сердцем. Его сердце было настолько широким, что он отдал его всем, и партнерам в том числе.

- Появилась информация, с кем «Акрон» будет играть на Кубок - против московского «Спартака». Как вам такой жребий?

- Как-то не думал об этом. «Спартак» - хорошая команда исторически, одна из лучших команд в стране. Будет интересно сыграть с ними еще и в Кубке. Будем готовиться. Сейчас важно получить и отдохнуть. Мы понимаем, что сезон, год заканчивается, и год тяжелый, безусловно, год формирования команды. Нам сейчас самое главное - предстоящий соперник. Мы никак не думали о «Спартаке» в том числе.

- Впереди «Зенит». Бытует мнение, что последний матч в году - это чемоданное настроение, что это чемпион страны. Как с настроем будет на матч с «Зенитом»?

- Надеюсь, что всё будет хорошо. Мы профессионалы, прежде всего. Мы успеем отдохнуть. Поэтому мы сейчас о чемоданах не думаем, они то всегда наготове у любого спортсмена, потому что он все время двигается. Тем более, наша команда, она живет в определенном месте, приезжаем на домашние игры раньше на автобусе, полтора часа, а сейчас на самолете полтора часа, плюс добираемся с аэропорта. Будем работать дальше, и будем готовиться к матчу с «Зенитом», постараемся сделать все от себя зависящее, чтобы сыграть лучший матч в сезоне. Для нас это тоже очень важно, потому что все еще впереди.