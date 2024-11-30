«Рубин» обыгрывает ЦСКА по итогу первого тайма благодаря голу Даку

Казанский «Рубин» по итогу первого тайма обыгрывает в гостях на «ВЭБ Арене» московский ЦСКА. Гости вырвались вперёд благодаря забитому голу от своей главной звезды атаки – Мирлинда Даку.

Открыл счёт албанец в поединке на 43-й минуте благодаря замечательной контратаке в исполнении своей команды. Дардан Шабанхаджай буквально «разрезал» линию обороны ЦСКА и вывел Даку по правому полуфлангу на рандеву с Игорем Акинфеевым, где успешнее оказался нападающий.

Текстовая трансляция матча ЦСКА – «Рубин» проходит на нашем портале. Впереди гости из столицы Татарстана! Отметим, что звезда ЦСКА Миралем Пьянич вышел на поле с первых минут.