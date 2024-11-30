«Динамо» ответило на упрёк Заремы Салиховой

Дмитрий Гафин, глава совета директоров «Динамо», сказал, что его не волнуют слова «домохозяйки из Уфы» о клубе. Речь шла о Зареме Салиховой. Отвечая Гафину, Салихова прихвастнула тем, что у неё, в отличие от Гафина, есть фотография с трофеем. Тем самым жена Леонида Федуна уколола не только Гафина, но и в очередной раз «Динамо». В пресс-службе «бело-голубых» дали ответ.

«Прочитали заявление и сразу начали искать в интернете фотографии Заремы Равилевны с кубком. Поисковик выдал много интересных фото - но, к сожалению, все они были без кубка», - ответ пресс-службы «Динамо» приводит «РБ Спорт».

Вероятно, «Динамо» намекнуло на ситуацию, когда пару лет назад в сети появились откровенные фото Заремы Салиховой.

В продолжении заявления «Динамо» предложило Салиховой обсудить предложенные ею идеи. «Бело-голубые» пригласили Зарему на матч против «Химок», который пройдёт на «ВТБ Арене» 8 декабря.

«Динамолэнд»: Салихова раскритиковала «Динамо»