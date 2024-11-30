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«Динамо» ответило на упрёк Заремы Салиховой

30 Ноября 2024 • 17:21 Комментировать (2)

Дмитрий Гафин, глава совета директоров «Динамо», сказал, что его не волнуют слова «домохозяйки из Уфы» о клубе. Речь шла о Зареме Салиховой. Отвечая Гафину, Салихова прихвастнула тем, что у неё, в отличие от Гафина, есть фотография с трофеем. Тем самым жена Леонида Федуна уколола не только Гафина, но и в очередной раз «Динамо». В пресс-службе «бело-голубых» дали ответ.

«Прочитали заявление и сразу начали искать в интернете фотографии Заремы Равилевны с кубком. Поисковик выдал много интересных фото - но, к сожалению, все они были без кубка», - ответ пресс-службы «Динамо» приводит «РБ Спорт».

Вероятно, «Динамо» намекнуло на ситуацию, когда пару лет назад в сети появились откровенные фото Заремы Салиховой.

В продолжении заявления «Динамо» предложило Салиховой обсудить предложенные ею идеи. «Бело-голубые» пригласили Зарему на матч против «Химок», который пройдёт на «ВТБ Арене» 8 декабря.

«Динамолэнд»: Салихова раскритиковала «Динамо»

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Зарема Салихова
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Комментарии (2) Все комментарии
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ингерман
30 Ноября 2024 в 17:41
ай нормуль падкалола.. хе..
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Erling Viglafson
30 Ноября 2024 в 17:35
По моему, лучший способ взаимодействовать с этой балаболкой - тупо игнорировать. Она - никто и зовут ее - никак. Смысл унижаться приличному клубу до её уровня? Пусть трепет языком, если он у неё спокойно во рту не лежит. Собака лает, караван - идёт.
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