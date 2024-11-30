Черчесов посетил игру ЦСКА и «Рубина»

Вечером субботы в рамках 17 тура РПЛ сошлись московский ЦСКА и казанский «Рубин». На матче команд присутствует главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов, обращают на это внимание телевизионные коллеги во время телетрансляции поединка.

Напомним, что ЦСКА и «Рубин» пока проводят первый тайм очной встречи. В конце первого тайма форвард казанцев Мирлинд Даку вывел свой коллектив вперёд - 1:0. Текстовая трансляция игры - на нашем портале.

Черчесов провёл у руля сборной Казахстана шесть матчей в рамках Лиги наций УЕФА. Коллектив в них ни разу не победил, лишь один раз сыграл вничью со сборной Норвегии и пять раз проиграл.