«Рубин» повёл против ЦСКА в конце первого тайма

В 17-м туре Премьер-лиги ЦСКА принимает «Рубин». Если на неделе в кубковой игре «красно-синие» победили со счётом 3:0, то сегодня пропустили первыми на 43-й минуте.

Контратака удалась «Рубину» - Дардан Шабанхаджай разрезал линию обороны ЦСКА и вывел Мирлинда Даку по правому полуфлангу, а тот переиграл голкипера ударом низом в ближний угол.

0:1 на табло, в онлайн-таблице в любом случае ЦСКА останется шестым, а соперник - седьмым. Сейчас между ними два очка. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.