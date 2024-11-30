Салихова дерзко ответила на слова руководителя «Динамо» о «домохозяйке из Уфы»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, в последнее время критикует «Динамо». Глава совета директоров московского клуба Дмитрий Гафин заявил, что никак не относится к высказываниям «домохозяйки из Уфы».

Отвечая на слова Гафина, Салихова сказала, что ей не было обидно слышать такие слова. Супруга Федуна в очередной раз уколола «Динамо» и лично Гафина – за отсутствие трофеев.

«У домохозяйки хотя бы фото с Кубком есть. А у коренного москвича Гафина – нет», - цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

В продолжении комментария Салихова снова упрекнула «Динамо» за деятельность в сфере медиа и посоветовала проработать идею с «Динамолэндом».

«Динамолэнд»: Салихова раскритиковала «Динамо»