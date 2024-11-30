Тедеев – о Дзюбе: «Он был лидером, вожаком на поле»

Главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев оценил игру нападающего своей команды Артёма Дзюбы в победном домашнем матче против «Оренбурга». Команды встречались в 17 туре РПЛ, «Акрон» оформил минимальную победу над гостями с Урала.

«Он был истинным лидером, вожаком на поле. В самый тяжелый момент сделал очень много ускорений, которые он, может быть, не делал раньше. Он хорошо подготовился к матчу. Его сердце было настолько большим, что он смог отдать его партнёрам по команде», - рассказывает Тедеев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Дзюбу по итогу этого матча признали лучшим игроком.

Больше подробностей о матче между «Акроном» и «Оренбургом» - в нашем ревью.