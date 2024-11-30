«Краснодар» или «Спартак»: Гладилин рассказал, кто сейчас сильнее

Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин дал комментарий по поводу предстоящего матча «красно-белых» против «Краснодара» в рамках семнадцатого тура Российской премьер-лиги.

По словам Гладилина, обе команды будут мотивированы. Бывший игрок отметил, что «Краснодару» нельзя терять очки, ведь «Зенит» наверняка наберёт три балла в своём матче. Также Гладилин указал на хорошую форму «Спартака».

«Красно-белые» сейчас находятся в более хорошей форме, чем «Краснодар», они выглядят сильнее. Футболисты «Спартака» даже психологически себя лучше сейчас чувствуют, чем игроки «Краснодара», как мне кажется», - цитирует Гладилина «РБ Спорт».

По мнению Гладилина, у «Краснодара» будет много проблем, если состав «Спартака» будет таким, как против «Локомотива» (победа 5:2).

Матч «Краснодар» - «Спартак» стартует 1 декабря в 19:30 по московскому времени.