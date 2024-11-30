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«Краснодар» или «Спартак»: Гладилин рассказал, кто сейчас сильнее

30 Ноября 2024 • 16:56 Комментировать (2)
Краснодар
...
Спартак Москва
1 2.20 X 3.55 2 3.15
01.12 19:30

Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин дал комментарий по поводу предстоящего матча «красно-белых» против «Краснодара» в рамках семнадцатого тура Российской премьер-лиги.

По словам Гладилина, обе команды будут мотивированы. Бывший игрок отметил, что «Краснодару» нельзя терять очки, ведь «Зенит» наверняка наберёт три балла в своём матче. Также Гладилин указал на хорошую форму «Спартака».

«Красно-белые» сейчас находятся в более хорошей форме, чем «Краснодар», они выглядят сильнее. Футболисты «Спартака» даже психологически себя лучше сейчас чувствуют, чем игроки «Краснодара», как мне кажется», - цитирует Гладилина «РБ Спорт».

По мнению Гладилина, у «Краснодара» будет много проблем, если состав «Спартака» будет таким, как против «Локомотива» (победа 5:2).

Матч «Краснодар» - «Спартак» стартует 1 декабря в 19:30 по московскому времени.

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Комментарии (1) Все комментарии
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Minu arust 12
30 Ноября 2024 в 17:20
Кто вообще сильнее это и так понятно, это видно по турнирной таблице, но интересно другое.

Сейчас скользкая ситуация с лидерством, в матче секты с Краснодаром ни судьям москвобадского РФСа и вообще москвобадскм питерофобам неясно за кого болеть, кого тянуть...С одной стороны судьям надо, как обычно, тянуть за уши придворный москвобадский клуб, Но с другой, победа москвобадской секты укрепляет положение „ненавистного Зенита”

Потому им неясно что делать, тянуть придворных, в игре с Краснодаром или топить Зенит с Крыльями Советов... (те. топить Зенит судьи и так будут, но неясно, что делать в этом матче)
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