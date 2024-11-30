Андрей Мостовой назвал решающий фактор чемпионской гонки

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой назвал решающий фактор, который в этом сезоне повлияет на исход чемпионской гонки Российской премьер-лиги.

«Лидеры обычно в этом сезоне выигрывают у остальных команд, так что матчи между собой будут чуть более важными. К сожалению, последние полтора сезона игры с конкурентами у нас не очень получаются», - говорит Мостовой для пресс-службы «Зенита»

Напомним, что по итогу 16 туров «Зенит» идёт на чистом первом месте, у чемпиона России 39 очков. Отрыв от второго места – всего лишь один балл.

В 17-м туре «Краснодар» примет «Спартак», а «Зенит» будет принимать самарские «Крылья Советов».