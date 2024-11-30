Рахимов: «Ни один матч не похож на другой»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с ЦСКА.

- Уже четвертая игра против ЦСКА получается в этом сезоне. Когда так часто играете с одним соперником, готовиться к нему проще или наоборот досконально изучили друга, и это сложнее?

- Я даже не знаю, как сказать, потому что ты всегда отдельно готовишься к матчу. Могут быть определенные изменения в составе, ты это понимаешь. По ведению игры, думаю, больших изменений не будет. В этом плане команды изучили друг друга достаточно хорошо. Сегодня многое будет зависеть от того, кто допустит меньшее количество ошибок и, естественно, использует свои ситуации.

- После последней игры остались здесь и тренировались в Химках. Как прошло восстановление, довольны ли этим, удалось ли перезагрузиться за несколько дней?

- Я надеюсь, что удалось, поэтому все, что мы запланировали по программе, в принципе, мы выполнили. Посмотрим, как сегодня все это будет выглядеть.

- У вас есть ощущение, что сегодняшний матч точно не будет похожим на последний матч в Кубке?

- Я думаю, что ни один матч не похож на другой, это всегда новая история и новая игра. Ситуации складываются по-другому, по-разному. Не нужно думать. Это не только этого матча касается. Нужно думать о предстоящей игре.