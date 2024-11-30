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Николич: «Тяжело обыгрывать любого соперника два раза подряд за 3-4 дня, а особенно - качественного соперника»

30 Ноября 2024 • 16:33 Комментировать
ЦСКА Москва
0:1
Рубин
1 1.75 X 3.70 2 5.10
перерыв

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Рубином».

- Сегодня у вас минимум изменений по сравнению с прошлым матчем в Кубке против «Рубина» - всего три позиции, включая вратарскую. Учитывая короткий промежуток, удалось ли восстановиться за это время физически и эмоционально?

- Это посмотрим в конце игры. Я надеюсь, что удалось. Согласен с вами, я и сразу после игры говорил: тяжело обыгрывать любого соперника два раза подряд за 3-4 дня, а особенно - качественного соперника. «Рубин» на данный момент - очень качественная команда. Я говорил о ее сильных качествах в линии атаки, где Даку, Чумич, в опорной линии, сильные центральные защитники, молодой Рожков вообще привлекает к себе внимание уже два года. Быстрая и неприятная команда. У нас Саша Зделар заболел и только вчера впервые тренировался с командой. По дисквалификации поменяли на левом фланге Кругового и Милана, более-менее, это всё, что нам удалось поменять.

- В этом сезоне четвертый матч против «Рубина». Играть против одного и того же соперника легче? Потому что, готовясь к нему, всё понимаете, или, наоборот, сложнее?

- Сложнее, я ответил минуту назад. Очень сложно, когда играешь в четвертый раз и особенно когда второй раз за три дня фактически. Намного сложнее будет игра сегодня. Любая победа, даже с одним голом разницы меня устраивает. Не надо сегодня ждать никакого сумасшедшего футбола сегодня с 5-6 голами. Конечно, все были бы счастливы, если бы так получилось, но ожидаю очень и очень тяжелую напряженную игру, много единоборств, условия поля не совсем. Поздний этап сезона, много играют футболисты. Надо собрать все силы сегодня, всю концентрацию, ментальную и физическую. Надо ее поднять на самый высокий уровень. Это условие, чтобы получить хороший результат сегодня.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Марко Николич

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