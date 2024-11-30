Евсеев заявил, что идёт на поправку после нападения в Астрахани

Главный тренер «Ленинградца» из Второй лиги Вадим Евсеев заявил, что идёт на поправку после того, как на него было совершено нападение с перцовым баллончиком.

«Мне уже лучше, чем в начале недели. Сейчас я на амбулаторном лечении. Что говорят врачи? Говорят, что уже скоро срок лечения подойдёт к концу», - делится Евсеев для Sport24.

Напомним, что несколько недель назад Евсеев и его ассистент пострадали от уличного нападения в Астрахани во время выезда «Ленинградца» к местному «Волгарю». Вадиму брызнули в глаза перцовым баллончиком. Его коллега по тренерскому штабу получил удар ножом по лицу.