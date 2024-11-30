Раскрыта огромная сумма отступных из контакта форварда «Спартака» Угальде

В последнее время нападающий «Спартака» Манфред Угальде частенько становится героем трансферных слухов. Между тем, появилась интересная информация о деталях контракта костариканца.

Согласно данным «РБ Спорт», в трудовом соглашении Угальде прописана огромная сумма отступных для клубов Российской премьер-лиги. «Зенит», «Краснодар» и остальные могут выкупить Угальде за 80 миллионов евро.

Что касается иностранных клубов, то в европейских СМИ пишут об опции выкупа 22-летнего Угальде в размере 30 миллионов евро.

Манфред Угальде с 12 голами лидирует в гонке бомбардиров чемпионата России сезона 2024/2025.

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