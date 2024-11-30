Дзюба выдал свой лучший матч за три года по передачам под удар

Форвард тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба в субботу помог своему клубу обыграть «Оренбург» в рамках 17 тура РПЛ. Интересным фактом по поводу игры Артёма делится Opta Sports.

Так, Дзюба в прошедшем матче в Самаре смог отдать аж пять передач под удар для своих партнёров. Это его лучший матч по этому показателю, начиная с сентября 2021 года. Тогда, будучи игроком «Зенита», Артём оформил пять передач под удар в игре против грозненского «Ахмата».

К слову, именно Дзюбу признали лучшим игроком матча «Акрон» - «Оренбург».

Больше подробностей о матче поволжского и уральского клубов – в нашем ревью.