Только два центральных полузащитника РПЛ оформили больше голевых действий, чем Лончар

В субботу в первом матче 17 тура Российской премьер-лиги «Акрон» принимал дома в Самаре «Оренбург». Хозяевам удалось добиться минимальной победы над аутсайдером РПЛ благодаря голу Стефана Лончара.

Интересный факт о сербском легионере «Акрона» сообщает Opta Sports. Так, Лончар набрал уже девять голевых действий в этом сезона РПЛ. У серба четыре забитых гола и пять голевых передач.

Любопытно, что в этом сезоне РПЛ, среди центральных полузащитников больше голевых действий только лишь у двух игроков. Это Алексей Батраков из «Локомотива» (16) и Эсекьель Барко из «Спартака» (12).

Больше подробностей о прошедшем матче между «Акроном» и «Оренбургом» - в нашем ревью.