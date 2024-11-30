Кто помогал «Оренбургу» проиграть «Акрону»

«Оренбург» потерпел очередное поражение в рамках Российской премьер-лиги. На этот раз у него выиграл «Акрон» в Самаре. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» субъективно выделило четырёх игроков оренбургской команды, не приближавших свой коллектив хотя бы к ничейному результату.

Статистика матча: владение мячом – 44:56, удары по воротам – 18:14, в створ – 3:6, угловые – 7:5.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

МАТИАС ПЕРЕС – 3,0. Проигрывал борьбу не только Дзюбе, но и Лончару, что оказалось как раз решающим в плане пропущенного гола. Перес отнюдь не цементировал оборону «Оренбурга», Касимов рядом с ним смотрелся получше.

ГЕОРГИЙ ЗОТОВ – 3,5. Почти каждое третье его касание оборачивалось потерей мяча для гостевой команды (хотя для «Оренбурга» это не нонсенс). Фланговый игрок, сделавший три неточные длинные передачи из трёх всего.

САИД САХАРХИЗАН – 3,5. Плоховато и борьбу вёл (ноль единоборств из четырёх выиграл), и пасовал (четыре неточные передачи из восьми). Когда пробил раз в створ, не переиграл Васютина.

ДЖИММИ МАРИН – 4,0. Оттянутый игрок атаки у «Оренбурга» тоже не впечатлил. Каждый его дриблинг был бесполезным (четыре попытки). Из тринадцати единоборств выиграл всего лишь три. Точность передач – 69 процентов. Единственный удар – заблокированный.

Кирилл Иванцов