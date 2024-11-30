Наумов предрёк «Локомотиву» тяжёлый матч с «Химками»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов предрёк «железнодорожникам» очень тяжёлый матч с подмосковными «Химками».

«Очень тяжелый матч для «Локомотива». У Франка Артиги опытная и зрелая команда. «Красно-зелёным» не надо с первых минут нестись забивать, сломя голову. А надо действовать спокойно, постепенно усиливать давление, и соперник сломается», - рассуждает Наумов для «РБ Спорт».

Напомним, что игра «Локомотив» - «Химки» намечена на грядущее воскресенье. В матче первого круга между командами подмосковный клуб сенсационно дома обыграл «железнодорожников», да ещё и всухую – 2:0.

«Локо» в прошлом туре РПЛ потерпел сокрушительное поражение от «Спартака» (2:5), а на неделе уступил «Динамо» дома в Кубке России (0:1).