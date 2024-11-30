Радченко назвал самого опасного соперника для «Зенита»

Экс-игрок сборной России Дмитрий Радченко высказался о борьбе за титул чемпиона России в нынешнем сезоне.

По словам Радченко, пока что он не хочет называть какие-то команды конкурентами «Зенита» в чемпионской гонке. Радченко отметил, что «Локомотив» вряд ли сможет выдержать чемпионскую гонку, да и «Краснодар» начал терять очки.

«Краснодар» оступается в матчах с противниками, которых к лидерам нашего футбола не отнесёшь. Посмотрим, как он сыграет со «Спартаком» и «Локомотивом». «Краснодар» – более опасный соперник для «Зенита», - цитирует Радченко «РБ Спорт».

Напомним, что в двух последних турах Премьер-лиги «Краснодар» играл вничью с «Рубином» (1:1) и «Химками» (2:2). Как следствие, «Зенит» вырвался на первое место в турнирной таблице. «Краснодар» отстаёт на одно очко.