Дзюба: «Мы просто счастливы, чуть не расплакался, вообще с возрастом стал ещё сентиментальнее»

Лучший футболист встречи «Акрон» - «Оренбург» Артём Дзюба для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Много передач пятками, почему?

- Так по ситуации, ситуативно. Пятками по ситуации действовал, старался мячи сохранять. Сегодня сил было очень и очень много, вспомнил молодость, счастлив сейчас. Это самая важная победа на данном этапе, это важнейшая была победа после той серии. В Кубке ребята победили, добавили позитива, и сейчас это самая важная победа. Мы просто счастливы, чуть не расплакался. Вообще с возрастом стал еще сентиментальнее.

- Вторая молодость - результат того, что в концовке матча в обыгрыш шли на эмоциях?

- Силы есть, спасибо тренерскому и медицинскому штабу. Ребята меня всегда подводят хорошо. Чувствую себя прекрасно. Уже скоро конец сезона, а я начал чувствовать себя прекрасно к отпуску. В целом очень классная работа команды. Наконец-таки на ноль, очень важная игра в чемпионате, и ключевая победа была.

- В чем секрет «Акрона» по обыгрыванию нужных команд? Вы не проиграли никому, кто ниже.

- С первой шестеркой мучаемся, они с нами отдыхают, кроме «Рубина». Со всеми остальными довольно успешно. Будем работать, чтобы с грандами, тем более, попали в Кубке на «Спартак», так что есть матчи. И следующая игра с «Зенитом». Надо исправляться, немного менять менталитет. Но в таких матчах мы сильно именно командно. Никто не выпадает из игры, в этом наша сила, плюс у нас всегда есть кому забить и отдать, и Лончар забил потрясающий гол. Кузьмин потрясающую передачу отдал. Все сегодня молодцы. Джурасович сегодня выиграл центр поля. Ребята, кто на замену, вышел, качественно. Важная победа.

- Прошлый матч против «Зенита» для Артёма Дзюбы не удался, была быстрая замена. А что будет в следующем?

- Я очень надеюсь, что 90 минут продержусь без всяких проблем. Хочется дать бой чемпиону страны.