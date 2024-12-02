Наумов: «Дзюба – человек эпизода»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил игру форварда Артёма Дзюбы в победном матче «Акрона» против «Оренбурга» (1:0).

«Он сыграл в своей манере, в своём стиле. Как он умеет, так и сыграл. Точно не испортил, и с такими командами надо его ставить. Но надо учитывать ещё возраст, он же не может бегать, как молодой. Но Дзюба – человек эпизода, есть момент – реализовал», - сказал Наумов.

«Акрон» с минимальным счётом победил «Оренбург». Единственный гол на счету Стефана Лончара. 36-летний Дзюба отыграл все 90 минут, но результативными действиями не отметился.

«Акрон» набрал 19 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда на выезде сыграет против «Зенита».