Дзюбу признали игроком матча «Акрон» - «Оренбург»

Форварда «Акрона» Артёма Дзюбу признали лучшим игроком матча «Акрон» - «Оренбург».

Напомним, что поединок открыл череду матчей 17 тура РПЛ в эту субботу. Дома «Акрон» одержал минимальную победу благодаря голу от Стефана Лончара. Легионер с Балкан оформил забитый мяч на 60-й минуте игры во втором тайме. Дзюба отыграл весь матч.

«Акрон» благодаря сухой домашней виктории смог подняться временно на девятое место турнирной таблицы. Коллектив набрал в свой очковый актив 19 баллов. Отставание от седьмого места составляет всего лишь три очка.

В 18-м туре «Акрон» сыграет против петербургского «Зенита» в гостях.

«Акрон» обрёк «Оренбург» на пятое подряд поражение в РПЛ