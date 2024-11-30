Наумов назвал фактор, который поможет «Краснодару» обыграть «Спартак»

В воскресенье состоится интереснейший матч 17 тура Российской премьер-лиги, в котором сойдутся «Краснодар» и московский «Спартак». Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал, что поможет «быкам» обыграть «красно-белых».

«Красно‑белые» способны победить в этой игре, у них небольшой эмоциональный подъём. Но за краснодарцами поддержка домашних трибун. Поэтому жду игру на встречных курсах, с забитыми голами. Но мне кажется, что «Краснодар» своего не упустит и выиграет дома», - делится Наумов с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что на неделе «Спартак» уже проиграл на юге России. В кубковом матче «народная команда» уступила «Ростову» - 1:2.