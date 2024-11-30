«Оренбург» не побеждает в РПЛ уже 16 матчей подряд

«Оренбург» продлил серию без побед в рамках Российской премьер-лиги до 16 матчей подряд. Вечером субботы уральский клуб играл против «Акрона» на не самом дальнем выезде, где уступил с минимальным счётом.

Таким образом, «Оренбург» уже 16 матчей подряд не может одержать победу в рамках Премьер-лиги. Последняя виктория была аж в первом туре текущего сезона, когда уральцы дома всухую обыграли команду Деяна Станковича.

С тех пор с того июльского дня у «Оренбурга» в РПЛ набралось всего пять ничейных результатов и 11 поражений. Клуб располагается на 16-м месте турнирной таблицы с восемью набранными очками.

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