Лончар сделал разницу: «Акрон» обрёк «Оренбург» на пятое подряд поражение в РПЛ

«Акрон» и «Оренбург» очным матчем открывали программу предпоследнего осенне-зимнего тура Российской премьер-лиги. Середняк принимал в Самаре явного аутсайдера.

«Акрон» до этого крупно проиграл два матча. От «Спартака» тольяттинцы безответно пропустили четырежды, от «Рубина» – трижды. При этом команда Заура Тедеева сохраняла относительно безопасное место в плане борьбы за сохранение прописки. «Оренбург» к отчётной встрече имел в два раза более длинную пораженческую серию в Премьер-лиге – четырёхматчевую. И последнюю строчку в придачу.

Первый удар по воротам произошёл на пятой минуте. Бокоев головой не попал в левый угол после углового с правого фланга. Гости тоже показали, что могут обострять плюс-минус. Хозяева позволили Марину без сопротивления пробить где-то с правого угла вратарской, что заблокировал Роберто Фернандес.

У «Акрона» Дзюба выступал подносчиком снарядов и пару раз сбрасывал под потенциальные удары Лончару, который мешкал и упускал возможности. В целом наблюдалась типичная игра команд из нижней половины таблицы. Много брака в передачах – ну и далее по списку. Впрочем, играют как могут.

Около двадцатой минуты были два дальних удара Кузьмина, оба отразил Сысуев. В первом случае из-за оптического обмана казалось, что мяч от рук голкипера «Оренбурга» заходит в сетку. Как ответили гости? Марин подал угловой справа, а Горбани приложился головой по воротам «Акрона», и Васютин отвёл угрозу.

Сами тольяттинцы продолжали применять дальние удары, но то блок, то мимо. Беншимол неподготовленно пробил справа из чужой штрафной площади – мимо дальнего угла. Кузьмин справа навесил на Дзюбу, который легонько ударил головой в руки Сысуева. Кузьмин же выкрутил на Беншимола, пробившего также головой правее створа.

На 53-й минуте Горбани скинул на линию штрафной Башичу, опорная зона у «Акрона» оказалась оголённой, однако удар Ивана хозяева заблокировали. Какая там ответка у «акроновцев»? Да примерно такая же. Беншимол бил в контратаке, но была благополучно накрыта его попытка.

Что ещё? А вот тут опаснее! Роберто Фернандес вбросил аут слева, Дзюба через рикошет от штанги добросил мяч до Беншимола, который накинул Джурасовичу, неизвестно как не попавшему ворота. Гол «Акрона» дозрел на исходе получаса. Кузьмин выполнил черпачок с правого полуфланга, и Лончар подправил головой в левый угол. 1:0.

Тольяттинская команда не выглядела особо прочной сзади – могла и пропустить. «Оренбург», в свою очередь, не был сильно конкретен в своих попытках отыграться. Хотя удары по воротам хозяев были. Сахархизан бил с острого угла, ещё Гюрлюк и Марин пробовали. Но Васютин делал то, что и должен был. Компенсированное время хозяева провели в атаке, но Бокоев и Дзюба не выдали второй гол их команды.

«Акрон» сохранил минимальный счёт в свою пользу и впервые не проиграл за три последних тура. Победа позволила команде Тедеева пока что на расстояние одного очка приблизиться к «Ростову», который сыграет сегодня с «Пари НН». Ну а «Оренбург» провёл шестнадцатый подряд матч в РПЛ без выигрышей и остался на шестнадцатом месте.

Кирилл Иванцов