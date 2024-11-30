Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лончар сделал разницу: «Акрон» обрёк «Оренбург» на пятое подряд поражение в РПЛ

30 Ноября 2024 • 15:56 Комментировать
Акрон
1:0
Оренбург

«Акрон» и «Оренбург» очным матчем открывали программу предпоследнего осенне-зимнего тура Российской премьер-лиги. Середняк принимал в Самаре явного аутсайдера.

Протокол игры  
Акрон1:0Оренбург
(1:0) Лончар Стефан60'  
Васютин АлександрСавичев Константин  50'Эсковаль РодригоБокоев МаратФернандес Роберто IIКузьмин Максим 73' (Пестряков Дмитрий ( 73'  75') Джурасович АлексаЛончар Стефан  43'Тавареш Жилсон 61' (Бакаев Солтмурад ( 61') Дзюба АртёмХубулов Владимир 61' (Данилин Кирилл ( 61')
Запасные: Палиенко МаксимПауло Витор IIIМосквичёв ВладимирДимоски БоянЭсанов ШерзодВолков СергейГрибов СергейБардыбахин ВячеславЧибота Мавис
Сысуев НиколайСидоров Максим III 89' (Рыбчинский Дмитрий ( 89') Перес МатиасКасимов Артём IIЗотов Георгий 66' (Гюрлюк Эмирджан ( 66') Башич ИванМихайлов ЯрославМансилья Брайан 66' (Томпсон Хорди ( 66') Горбани Мохаммад 66' (Столбов Семён ( 66') Марин Джимми  45' 80' (Барановский Алексей ( 80') Сахархизан Саид
Запасные: Керин ВладимирСыщенко МаксимКеняйкин АлексейЮрин СемёнКараташ КазымджанМуро ТомасМосквичёв Богдан
30 ноября. Стадион "Солидарность Арена".
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

«Акрон» до этого крупно проиграл два матча. От «Спартака» тольяттинцы безответно пропустили четырежды, от «Рубина» – трижды. При этом команда Заура Тедеева сохраняла относительно безопасное место в плане борьбы за сохранение прописки. «Оренбург» к отчётной встрече имел в два раза более длинную пораженческую серию в Премьер-лиге – четырёхматчевую. И последнюю строчку в придачу.

Первый удар по воротам произошёл на пятой минуте. Бокоев головой не попал в левый угол после углового с правого фланга. Гости тоже показали, что могут обострять плюс-минус. Хозяева позволили Марину без сопротивления пробить где-то с правого угла вратарской, что заблокировал Роберто Фернандес.

У «Акрона» Дзюба выступал подносчиком снарядов и пару раз сбрасывал под потенциальные удары Лончару, который мешкал и упускал возможности. В целом наблюдалась типичная игра команд из нижней половины таблицы. Много брака в передачах – ну и далее по списку. Впрочем, играют как могут.

Около двадцатой минуты были два дальних удара Кузьмина, оба отразил Сысуев. В первом случае из-за оптического обмана казалось, что мяч от рук голкипера «Оренбурга» заходит в сетку. Как ответили гости? Марин подал угловой справа, а Горбани приложился головой по воротам «Акрона», и Васютин отвёл угрозу.

Сами тольяттинцы продолжали применять дальние удары, но то блок, то мимо. Беншимол неподготовленно пробил справа из чужой штрафной площади – мимо дальнего угла. Кузьмин справа навесил на Дзюбу, который легонько ударил головой в руки Сысуева. Кузьмин же выкрутил на Беншимола, пробившего также головой правее створа.

На 53-й минуте Горбани скинул на линию штрафной Башичу, опорная зона у «Акрона» оказалась оголённой, однако удар Ивана хозяева заблокировали. Какая там ответка у «акроновцев»? Да примерно такая же. Беншимол бил в контратаке, но была благополучно накрыта его попытка.

Что ещё? А вот тут опаснее! Роберто Фернандес вбросил аут слева, Дзюба через рикошет от штанги добросил мяч до Беншимола, который накинул Джурасовичу, неизвестно как не попавшему ворота. Гол «Акрона» дозрел на исходе получаса. Кузьмин выполнил черпачок с правого полуфланга, и Лончар подправил головой в левый угол. 1:0.

Тольяттинская команда не выглядела особо прочной сзади – могла и пропустить. «Оренбург», в свою очередь, не был сильно конкретен в своих попытках отыграться. Хотя удары по воротам хозяев были. Сахархизан бил с острого угла, ещё Гюрлюк и Марин пробовали. Но Васютин делал то, что и должен был. Компенсированное время хозяева провели в атаке, но Бокоев и Дзюба не выдали второй гол их команды.

«Акрон» сохранил минимальный счёт в свою пользу и впервые не проиграл за три последних тура. Победа позволила команде Тедеева пока что на расстояние одного очка приблизиться к «Ростову», который сыграет сегодня с «Пари НН». Ну а «Оренбург» провёл шестнадцатый подряд матч в РПЛ без выигрышей и остался на шестнадцатом месте.

Кирилл Иванцов

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Акрон

Новости по матчу

Сегодня, 30 Ноября
16:23
Кто помогал «Оренбургу» проиграть «Акрону»
16:15
Дзюба: «Мы просто счастливы, чуть не расплакался, вообще с возрастом стал ещё сентиментальнее»
16:14
Дзюбу признали игроком матча «Акрон» - «Оренбург»
15:56
Лончар сделал разницу: «Акрон» обрёк «Оренбург» на пятое подряд поражение в РПЛ
15:25
«Акрон» повёл в матче с «Оренбургом», забив на 60-й минуте
14:12
Тедеев: «Мы столько ездим, то, что мы без дома, время проводим без семей, для футболистов есть определенные сложности»
13:57
Слишкович: «Я жду от команды, что она повторит такое желание, как в матче с «Зенитом»
13:27
«Акрон» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
02:05
Акрон - Оренбург: где смотреть прямую трансляцию онлайн
29 Ноября
13:49
Актуальная ставка и прогноз на матч Акрон — Оренбург чемпионата России — 30 ноября 2024
12:11
Ставка и прогноз на точный счёт матча Акрон — Оренбург РПЛ — 30 ноября 2024
27 Ноября
19:45
Ставка и прогноз на матч Акрон – Оренбург чемпионата России – 30 ноября 2024
25 Ноября
14:05
Башич: «Игроки «Оренбурга» любят Слишковича»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Анчелотти высказался о Мбаппе после поражения «Реала» Директор «Ростов Арены» назвал сумму ущерба стадиону от Станковича Головин заявил, что не перейдёт в «Зенит» из-за Соболева Кто подставил «Реал» в Англии: три футболиста, из-за которых «короли» без шансов проиграли «Ливерпулю» ​Беллингем прокомментировал промах Мбаппе Из-за кого «Спартак» проиграл в Ростове: вот три худших игрока матча, хотя можно было назвать и десять К 86-й минуте ПСВ уступал 0:2, но выиграл - такого в Лиге чемпионов ещё не было Тренер «Ливерпуля» Слот высказался о Салахе и Мбаппе Модрич прокомментировал поражение «Реала» от «Ливерпуля» В «Реале» нашли проблему Мбаппе
Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» «Ливерпуль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» У «Реала» большие проблемы: почему «королевский» клуб оказался в кризисе, и что делать, чтобы выправить ситуацию Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби Наумов назвал главную проблему «Зенита», которая может помешать команде стать чемпионом Кто подставил «Реал» в Англии: три футболиста, из-за которых «короли» без шансов проиграли «Ливерпулю» «Зенит», «Спартак» или «Краснодар»: Суперкомпьютер назвал чемпиона РПЛ
Спортивные новости
СКА в гостях выиграл результативную перестрелку у «Амура» Гол Окулова принёс ЦСКА победу над «Динамо» в КХЛ «Автомобилист» справился с «Авангардом» в КХЛ Тренер дал совет Мичкову: «В 19 лет нужно быть с открытыми глазами и большими ушами» «Адмирал» по буллитам переиграл дома СКА Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Акрон Акрон
Оренбург Оренбург
1
0
2.16 3.75 2.90
Видео
34 мин
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Рубин Рубин
0
0
1.67 3.75 5.20
Видео
30.11.24 в 19:00
Ростов Ростов
Пари НН Пари НН
1.49 4.40 5.80
Видео
01.12.24 в 14:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Химки Химки
1.34 5.20 7.80
Видео
01.12.24 в 16:30
Зенит Зенит
Крылья Советов Крылья Советов
1.26 5.80 9.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Ноября
16:56 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» или «Спартак»: Гладилин рассказал, кто сейчас сильнее
16:45 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой назвал решающий фактор чемпионской гонки
16:39 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «Ни один матч не похож на другой»
16:33 · Россия. Премьер-лига
Николич: «Тяжело обыгрывать любого соперника два раза подряд за 3-4 дня, а особенно - качественного соперника»
16:32 · Россия. Премьер-лига
Евсеев заявил, что идёт на поправку после нападения в Астрахани
16:32 · Россия. Премьер-лига
Раскрыта огромная сумма отступных из контакта форварда «Спартака» Угальде
16:27 · Россия. Премьер-лига
Дзюба выдал свой лучший матч за три года по передачам под удар
16:23 · Россия. Премьер-лига
Только два центральных полузащитника РПЛ оформили больше голевых действий, чем Лончар
16:19 · Россия. Премьер-лига
Наумов предрёк «Локомотиву» тяжёлый матч с «Химками»
16:16 · Россия. Премьер-лига
Радченко назвал самого опасного соперника для «Зенита»
16:15 · Россия. Премьер-лига
Дзюба: «Мы просто счастливы, чуть не расплакался, вообще с возрастом стал ещё сентиментальнее»
16:14 · Россия. Премьер-лига
Дзюбу признали игроком матча «Акрон» - «Оренбург»
16:06 · Россия. Премьер-лига
Наумов назвал фактор, который поможет «Краснодару» обыграть «Спартак»
16:00 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:59 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» не побеждает в РПЛ уже 16 матчей подряд
15:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Черноморец» ворвался в группу лидеров после волевой победы над «Уфой»
15:54 · Россия. Премьер-лига
Наумов советует «Локомотиву» продать Тикнизяна в «Ланс»
15:43 · Россия. Премьер-лига
Шалимов хотел бы видеть в РПЛ только 10 клубов
15:40 · Россия. Премьер-лига
Тикнизяном заинтересовался известный французский клуб слухи
15:31 · Россия. Премьер-лига
Шалимов предположил, зачем Станкович разбил стекло на стадионе «Ростова» 1
15:26 · Россия. Премьер-лига
«Тихий ужас»: Силкин высказался о ситуации в «Крыльях Советов»
15:25 · Россия. Премьер-лига
«Акрон» повёл в матче с «Оренбургом», забив на 60-й минуте
15:19 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА назвал состав на матч РПЛ с «Рубином»
14:58 · Россия. Премьер-лига
Газизов ответил на вопрос о работе по трансферам
14:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» завершил 2024 год победой над «Соколом»
Все новости